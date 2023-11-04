Tuncer Bakırhan: 4 Kasım darbesinin aktörlerini göndereceğimiz günler uzak değil

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İHD'nin 21. olağan genel kurulunda konuştu. 12 HDP milletvekilinin bundan 7 sene önce gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlatan Bakırhan, demokrasi ve barış güçlerinin bir araya gelmesiyle mevcut iktidarın gönderilebileceğini söyledi.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlediği 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakırhan’a HDP İzmir İl binasında katledilen Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz, Urfa Milletvekili Dilan Kunt ve PM üyeleri eşlik etti.

Partinin o dönemdeki eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 12 milletvekilinin gözaltına alınıp 9 milletvekilinin tutuklandığı 4 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonların 7. yılında konuşan Bakırhan, demokrasi ve barış güçlerinin bir araya gelmesiyle mevcut iktidarın gönderilebileceğini söyledi:

"Emin olun ki bugün bu salonu dolduran Türkiye'nin dört bir yanından gelen hak arayan devrimciler, sosyalistler, Kürtler, kadınlar, gençler, ötekileştirilen bütün kesimler güçlü bir mücadele zemini oluşturabilirsek bunları göndermemek, bu faşizme ve zulme durdurmamak elde değil. Önümüzdeki dönemin zor olduğunu biliyorum, bu bilinçle hareket edeceğimizi de biliyorum. Bu siyasi darbeyi önleyeceğimizi, darbeyi yapan aktörleri göndereceğimizi biliyorum."

İHD'nin ezilenlerin yanında durduğunu belirten Bakırhan, "İnsanların güpegündüz sokak ortasında vurulduğu, çok basit gerekçelerle ağır cezalara çarpıtıldıkları, aş-iş arayan insanların artık örgütlenemediği ve her türlü şiddet ve baskıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde İHD’nin yaptığı gibi dayanışma, sahip çıkma ve birlikte mücadele etme zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.