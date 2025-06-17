Tuncer Bakırhan: Barış sürecinin başarısı için artık adımlar atılmalıdır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "13 Haziran'da başlayan İsrail-İran savaşı ile bölgenin kaderi neredeyse kökten değişebilecek bir noktaya geldi. Bu savaş öyle bildiğimiz yol ve yöntemlerle yürüyen bir savaş değil. Uzaktan ve yapay zeka ile yürütülen bir savaşı görüyoruz ve yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARAFLARI MÜZAKERE MASASINA ÇAĞIRIYORUZ"

"DEM Parti olarak çatışmaların sorunları derinleştireceğini biliyoruz" diyen Bakırhan, "Bu sebeple herkesi diyalog kurmaya ve tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. Hem İran hem de İsrail bu savaşı kendi tarihsel misyonları ve ideolojik meşruiyetlerinin bir testi olarak görmemelidir. Artık ne 100 yıl öncesinin, ne de birkaç yıl öncesinin Ortadoğusu'nda yaşamak mümkün değil. Ortadoğu değişiyor, Ortadoğu kendisine yeni bir yol arıyor. Bu yolu iyi algılamak, bu yola uygun yol ve yöntemler geliştirmek artık Ortadoğu'daki ülkelerin önündeki tek seçenektir" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMALARDAN DERSLER ÇIKARMALIYIZ"

Bakırhan, şunları söyledi: "İran ve İsrail arasındaki bu çatışmalardan dersler çıkarıp Türkiye'de sessiz bir şekilde yürüyen barış ve çözüm iradesinin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlamamız gereliyor. Ateş çemberi ülkemizin etrafını sararken maceracı senaryolara yaslanmak doğru değil. Türkiye halklarının iç barışını sağlamak en güvenli yoldur. Daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük tek parolamızdır."

"BARIŞ SÜRECİ İÇİN GEREKLİLİKLER YERİNE GETİRİLMELİ"

PKK'nin silah bırakma ve fesih kararını açıkladığı yeni süreç hakkında da açıklamalarda bulunan Bakırhan, "Barış süreci ile ilgili gereklilikler gecikmeden yerine getirilmelidir. Sayın Bahçeli'nin vurguladığı Türkiye Yüzyılı'na mühür vuracak kutlu hedefler için yol bellidir. Bir an beklemeden barış sürecinin başarısı için artık adımlar atılmalıdır" diye konuştu.

"Güncel siyaset hesabıyla jeopolitik tehlikeler savuşturulamaz" diyen Bakırhan, şunları ifade etti: "Seçime, ankete, küçük hesaplara takılan siyaset Ortadoğu'daki fırtınalı sularda ülkeyi rotasız bırakır. Kürt sorunu ve demokratikleşmeyi halen güvenlik bağlamında konuşmak yüzyılın en büyük hatası ve yanlışı olur. Sayın Öcalan, güvenlikçi aklın kurduğu Kürt kapanını 27 Şubat asrın çağrısıyla aslında kırdı. Ortadoğu kaos içindeyken artık Kürt'e kapan kurma aklından herkes vazgeçmeli ve bir daha aklına getirmemelidir."

ÖCALAN'A ZİYARET İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Bakırhan, İmralı ziyareti için başvuruda bulunacaklarını belirterek, "Barış sürecinin güçlenmesi için Genel Merkez heyetimizle birlikte yakın zamanda sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için bir başvuruda bulunacağız" diye konuştu.

Tuncer Bakırhan, "Sayın Öcalan istediği kişi ve kesimlerle görüşebilmeli. Siyasi parti temsilcileriyle, akademisyenlerle, Ortadoğu'daki aktörlerle, gazetecilerle görüşebilmeli. Emin olun bu görüşmenin Türkiye'ye büyük katkıları olur" ifadelerini kullandı.

MECLİS KOMİSYONU ÇAĞRISI

Meclis komisyonu için çağrı yapan Bakırhan, "Meclis derhal 'Demokratik Toplum ve Barış Komisyonu'nu kurarak tarihi sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu komisyon fikri ve tartışma kulübü biçiminde çalışmamalıdır. Genel Kurula yasa gönderen, sonuç alıcı bir yapıda çalışmalıdır. Bu komisyon barış misakının mimarı olabilir. Komisyonu kuran irade ve komisyonun her bir üyesi bu yüzyıllık meselenin çözümünü sağlayabilirse isimlerini altın harflerle tarihe yazabilirler" dedi.