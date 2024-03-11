Tuncer Bakırhan: Bu halkın tanka topa ihtiyacı yok, onurlu bir barışa ihtiyacı var

Bitlis’te konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu halkın tanka topa ihtiyacı yok. Onurlu bir barışa ihtiyacı var" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Bitlis’te konuştu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Bakırhan, şunları söyledi: "Onların çocukları ceplerini doldururken, İsrail’e mal taşırken, emekliye bin TL ikramiye veriyorlar. İşte bunlara emekliler gerekli cevabı sandıkta verecektir. Tanka topa para var, Rojava’da halkın üzerine yağan bombaya para var, ama emekliye para yok. Bu halkın tanka-topa ihtiyacı yok, onurlu bir iş, aş ve onurlu bir barışa ihtiyacı var. Sizin 40 yıldır Kürt dilini konuşmasın diye harcadığınız 3 trilyon dolarla üç tane yeni Türkiye kurulurdu. Bu savaşa harcadıkları parayla ne yoksul, ne işsiz kimse kalmayacaktı. Ama bunlar Kürt düşmanı olduğu için bu bütçeyi Kürde tank, top olarak yağdırmaya devam ediyorlar. Kürdün başına top, mermi yağsın istemiyorsan, Rojava’da çocuklar, Duhok’ta sivil insanlar, Süleymaniye’de sizin gencecik kardeşiniz ölmesin istiyorsan onlara her yerde cevap vermeliyiz.”

Bitlis’te belediye mallarının satıldığını belirten Bakırhan, şöyle devam etti: "Türkiye’de belediyenin mallarını en çok satan belediyelerden biri Bitlis Belediyesi'dir. Burada satılmadık bir karış toprak bırakmadılar. Bizim belediye başkanlarımız tek bir kuruş parasını çarçur etmedi. Ama bunlar belediyeyi talan ettiler. 31 Mart’ta oylarımızla onları rezil edeceğiz. Belediyenin mallarını satmakla kalmadılar burada insanların dükkanlarını yıktılar. Belediye, 750 dükkanı yıkıp insanları geçinemeyecek hale getirdi. Biz belediyeyi kazandığımız an 750 esnafımızla görüşüp onların sorunlarını çözeceğiz. Onlar yıkar ama DEM Parti yapar. Biz kazandığımızda tek bir kuruşunuz artık çarçur edilmeyecektir."