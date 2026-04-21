Tuncer Bakırhan: Bu ülkenin geleceğini karanlığa teslim etmeyeceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasının başında önce Urfa ardından Maraş'ta meydana gelen okul saldırılarından bahseden Bakırhan, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Saldırıların üzerinde detaylıca konuşulması gerektiğini belirten Bakırhan, şunları söyledi:

"PİYASA ODAKLI ANLAYIŞ ÇOCUKLARIMIZI METALAŞTIRDI"

"Acıyı doğru okuyamazsak diğer katliamlardaki gibi teselliyle yetineceğiz. Yas, susmak değil gerçeğin yüzüne bakma ve yeni felaketleri önleme sorumluluğudur. Bu katliamlar münferit değil, sistem burada da dokunduğu her şeyi çürütüyor. İktidarın son döneminde okullar da artık güvenli alanlar olmaktan çıktı. Bunun nedenini yönetenlere ve en başta Milli Eğitim Bakanı'na yöneltelim. Yıllardır uygulanan politikalar insanları rekabete zorluyor. Piyasa odaklı anlayış çocuklarımızı metalaştırdı. Çocuklar, eğitim sisteminin oyuncağına dönüştü. Eğitim sistemi eleştirel düşünceyi bitirdi. Mafya romantizmi normalleştiriliyor. Bu ülkenin çocukları sahipsiz değil. Bu ülkenin geleceğini karanlığa teslim etmeyeceğiz."

YUSUF TEKİN'E İSTİFA ÇAĞRISI

Bakırhan, bu tip katliamlarda hiçbir iktidar mensubunun sorumluluk üstlenip istifa etmediğine dikkat çekerek, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu tablonun sorumluluğunu üstlenmeli ve istifa etmelidir. İktidar da kendi payına düşeni görmeli ve gereğini yapmalıdır. Sizin yetiştirdiğiniz gençlik ötekini kabul etmiyor. Öteki kabul edilmedikçe de huzur gelmiyor" dedi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan gelişmelere de değinen Bakırhan, "Hem vali, hem kayyum. Çoklu maaş al, oğlun için gençlik merkezinde oda kur. Yetmiyor milletin canıyla oyna. Oğlu da 4 gün gözaltına kaldı diye derslerinden olacakmış. İktidar titizlikle bu meseleyi soruşturmalı. Ucu nereye giderse gitsin. Gözümüz kulağımız bu davalarda olacak. Gülistan'a sözümüz olsun" diye konuştu.

Bakırhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir avuç azınlık zenginleşirken ülke yoksullaşıyor. Yargı bağımsızlığını yitirdi, medya susturuldu. Seçilmişlerin yerine kayyumlar atanıyor. Demokratikleşmeden normalleşme olmaz. Demokratik normalleşme, toplumsal çözümün panzehridir. Bugün aramızda kursiyer teğmenlerin ve askeri öğrencilerin aileleri var, hoş geldiniz. Darbenin hesabı sorulmalıdır ama bu hesap suçsuz insanlardan sorulmalıdır. Ailelerin adil yargılanma talebi var."

Özel İtalyan Lisesi'nde 'eşit işe eşit maaş' için aylardır protesto eden öğretmenlere de selam gönderen Bakırhan, "Öğretmenlerin hak gaspı devam ediyor. Bu haklı mücadelenin yanındayız" dedi.