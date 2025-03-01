Tuncer Bakırhan, çağrının ardından Bahçeli ile konuştuklarını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı.

Medya Haber'de yayınlanan programda konuşan Tuncer Bakırhan, perşembe günü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptığı açıklamanın canlı yayınlanmasının ardından Devlet Bahçeli ile görüştüklerini söyledi.

"DURDUĞUM YERDEYİM DEDİ"

Canlı yayın biter bitmez Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını açıklayan Bakırhan, Bahçeli'nin kendisine söylediklerini şu şekilde aktardı:

"Sayın Bahçeli beni aradı, tebrik etti. 'Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz, ben verdiğim sözdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa birlikte yapacağız. Bu ülke demokratikleşecek ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için üzerime ne düşüyorsa partimle beraber yapmaya hazırım' dedi."

Bakırhan, Bahçeli'nin sağlığı için ise "Ben de şaşırdım gayet ses tonu yerinde, sağlığı yerinde, açıklamayı da takip etmiş" şeklinde konuştu.

"ÖCALAN, BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞINI ÖNEMSİYOR"

Açıklamadan önce İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmede de Bahçeli'den bahsettiklerini anlatan Bakırhan, konuşulanları şöyle anlattı: "Sayın Öcalan Bahçeli'nin çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Sayın Bahçeli'nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi."