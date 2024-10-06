Tuncer Bakırhan'dan 'anayasa' açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Ekmek ve Adalet Buluşmaları' kapsamında Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Yıldırım ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen programda, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ile partililer yer aldı.

'Ekmek ve Adalet Buluşmaları' kapsamında, çok sayıda ilde toplumun birçok kesimiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını, esnaf, emekli, çiftçi, işçi ve öğrencilerle buluşarak sıkıntılarını dinlediklerini belirten Bakırhan, "Sokak sokak dolaşıyoruz. Sanırım en uzun yapmış olduğumuz kampanyalardan birisini devam ettiriyoruz. 'Ekmek ve Adalet Buluşmaları', çalışmamızın adı. Aslında Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu, bizim de her seferinde hangi sorun alanı olursa olsun, en fazla eksikliğini hissettiğimiz 2 tane çok önemli başlık çerçevesinde dolaşıyoruz" dedi.

"BU ANAYASA 12 EYLÜL RUHUNU TAŞIYOR"

Bakırhan, yeni Anayasa tartışmalarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Yaptırımı olmayan her şeyin burada bir karşılığı, potansiyeli var. Yani New York Belediyesi’ne rüşvet vermeye yeltenirsen buradaki de yapar. İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırırsan halk ölür. Kürt, Alevi yurttaşlarımızı bir tehdit olarak görürsen linç eder, evini, işyerini basarlar. Yani yukarıdaki akıl, meseleye hangi pratik zeminde yaklaşıyorsa halk öyle davranıyor. Dolayısıyla memleketi mahvettiler. Bitirdiler. Şimdi ‘yeni Anayasa yapalım’ diyorlar. Tamam sivil anayasa yapalım. Peki bu yeni Anayasa’da Kürdün dili özgürce kullanılacak mı, Kürt anadilini öğrenip eğitimi görecek mi yoksa hepimiz Türk ve tek inanca mensup bireyler olarak mı görüleceğiz. Buyurun değiştirelim. Samimi iseniz gelin. Ama yeni Anayasa’da ‘iktidarımı 5 yıl daha devam ettireyim’ dersen kusura bakma başkalarını bilmem ama biz hiç gelmeyiz. Müzakereye varız ama olmuyorsa mücadeleye de varız. Bedeli ne olursa bu konuda geçmişi en temiz gelenekten geliyoruz.

"Memleketi mahvettiler, bitirdiler. Şimdi, 'Yeni anayasa yapalım' diyorlar. İçimizde 'Eski anayasa kalsın' diyen var mı? Yok. Sivil anayasa yapalım. Bu zaten 12 Eylül'ün ruhunu taşıyor. Bugüne kadar bu ülkenin son muhalefeti, emekçileri, Alevileri, Kürtleri, kadınları, ezilenleri 50 defa söyledi. Ya bu anayasa Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanı temsil etmiyor. Türkiye'de onlarca halk var. Hepsini tek bir kimliğe sıkıştırmış."

Bakırhan, daha sonra Osmangazi ilçesindeki bir düğün salonunda partisince düzenlenen halk buluşmasına katıldı.