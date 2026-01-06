Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tuncer Bakırhan'dan Demirtaş'a verilen hapis cezasına tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verilen cezaya tepki gösterdi, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Güncel
  • 06.01.2026 15:35
  • Giriş: 06.01.2026 15:35
  • Güncelleme: 06.01.2026 15:51
Kaynak: Haber Merkezi
Tuncer Bakırhan'dan Demirtaş'a verilen hapis cezasına tepki

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 9 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a bir hapis cezası daha verilmesine tepki gösterdi.

Bakırhan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanına hakaret bahanesi ile hapis cezası verilmesini reddediyoruz, bu kararı tanımıyoruz" dedi.

Demirtaş'ın ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini belirten Bakırhan, "Böyle yargı kararları barışı inşa etme yolunda büyük engeller çıkarıyor ve adaletsizlikleri büyüterek barış umuduna darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada bugün 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Selahattin Demirtaş hakkında hapis cezası
BirGün'e Abone Ol