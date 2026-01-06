Tuncer Bakırhan'dan Demirtaş'a verilen hapis cezasına tepki

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 9 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a bir hapis cezası daha verilmesine tepki gösterdi.

Bakırhan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanına hakaret bahanesi ile hapis cezası verilmesini reddediyoruz, bu kararı tanımıyoruz" dedi.

Demirtaş'ın ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini belirten Bakırhan, "Böyle yargı kararları barışı inşa etme yolunda büyük engeller çıkarıyor ve adaletsizlikleri büyüterek barış umuduna darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

Değerli yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanına hakaret bahanesi ile hapis cezası verilmesini reddediyoruz, bu kararı tanımıyoruz.



Böyle yargı kararları barışı inşa etme yolunda büyük engeller çıkarıyor ve adaletsizlikleri büyüterek barış umuduna darbe vuruyor.… — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) January 6, 2026

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada bugün 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.