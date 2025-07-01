Tuncer Bakırhan'dan Erdoğan ile yapılacak görüşme hakkında açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'nin fesih ve silah bırakma kararını açıkladığı yeni süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "Bahçeli'nin 22 Ekim çıkışı bölgesel fırtınanın Ankara'daki ilk yansımasıdır. 27 Şubat'ta sayın Öcalan'ın çağrısı stratejik dönüşümün mihenk taşı oldu. 12 Mayıs'ta kongre kararlarının açıklanmasıyla Türkiye ve PKK pozisyon alıyor. Bu kronolojiyle Türkiye, Ortadoğu'daki risklerden korunabilir, hem de iç barışını tekrar canlandırabilir" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "22 Ekim, 27 Şubat ve 12 Mayıs kendi kaderini yazmanın tarihleridir. Değişen bölgesel dengeler, eski paradigmaları çöpe alıyor. Yeni çözüm arayışlarını dayatıyor" diye konuştu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmeden bahseden Bakırhan, "Parti heyetimiz önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanı ile buluşacak. Bu görüşmeye önem veriyoruz. Bölgesel kaos tırmanırken iç barışımızı güçlendirmek için daha çok konuşmalıyız, bir araya gelmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "Sayın Erdoğan'la yapacağımız görüşme ile herkesi kapsayan demokrasi, hukuk ve iç barışı sağlayacak bir yol haritasının çıkmasını ümit ediyoruz" dedi.

Bakırhan, şunları söyledi: "Heyetlerimizin yapacağı görüşmeler sonrasında Türkiye'ye nefes aldıracak bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda barış iklimini somut hayata yayacak gelişmelerin en kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni gelişmeleri, yeni hamleleri göreceğiz."