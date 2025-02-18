Tuncer Bakırhan'dan kayyum tepkisi: "Sizden büyük darbeci mi var?"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

DEM Partili belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çeken Bakırhan, Van'da 14 belediyenin tamamının DEM Parti tarafından kazanılmasına rağmen kayyum atanmasını "Bundan ders çıkarmak yerine bir kez daha Van halkının iradesini gasp ettiler" dedi.

"TOPLA TÜFEKLE GASP EDERSENİZ 'SÖMÜRGE MEMURU' DERİZ"

"Yolsuzluk yapan kayyumlarınızı Van halkı onaylamaz" diyen Bakırhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gece yarısı Van Belediyesi'ne 'çetevari' şekilde girdiler. Sizden büyük darbeci, vesayetçi mi var? Bir tane memur atamışlar, kayyum olmasa hayatında Van'ı görmemiş. Eğer topla tüfekle gasp ederseniz biz de sömürge memuru deriz. Biritanya'nın Hindistan'a atadığı sömürge valilerinden biri gibi olur ve Kürt halkı da bunu böyle bilir. Kayyum hırsızlık, yoksulluktur. Abdullah Zeydan ne yapmış? Bir çatışmanın önüne geçmek için bölgeye gitmiş. Jandarma suç bölgesine girmemiş diyor ama savcı ceza istiyor. Bir teşebbüs varsa darbeye teşebbüs eden sen bunu yapıyorsun.

Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye kolluk geçirmişler. Emin olun düşman bile öyle yapmaz. Onlarca insana işkence yapılıyor. Belediye başkanlarımıza, milletvekillerine yapılanları herkes gördü. Utanmadan darbe diyorlar. Sizden daha büyük darbeci mi var? Üç dönemdir kayyum atıyorsunuz."

AKP'DE SİYASET YAPAN KÜRTLERE SESLENDİ

Yerel seçimlerdeki 'Kent uzlaşısı' stratejisinin suçlama haline getirilmesine de tepki gösteren Bakırhan, "Demek ki onlar da Kürt ve Türklerin işbirliği yapmasına karşı çıkıyorlar" dedi.

AKP'de siyaset yapan Kürtlere de seslenen Bakırhan, "Kürt belediye alamaz, ittifak yapamaz diyen savcının yaptığı uygulamaları siz kabul ediyor musunuz? Bu utanca ortak olmaktan artık vazgeçin" şeklinde konuştu.

"Fikrinde kayyum olanın zikrinde barış olur mu?"

Sabah saatlerinde HDK'ye yapılan operasyonu kınayan Bakırhan, şunları söyledi:

"AKP iktidarı diyalog ve müzakere sürecine sabotaj yapıyor. İktidar 15 Şubat'ta kayyumla mesaj verdi. Fikrinde kayyum olanın zikrinde barış olur mu? Bu sabah HDK'ye yapılan operasyonda en az 52 kişi gözaltına alındı. Bu baskıcı uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Her birimizin bu yolda alnı aktır. Haklı mücadelemiz durmayacak, devam edecektir. Bu siyasi soykırım, barış çağrısının arifesinde olması barış umuduna yönelik saldırıdır, bu tesadüf değil. HDK'yi savunmaya devam edeceğiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Bakırhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çözümün neresinde?" diye sordu:

"Siz Türk-Kürt ilişkilerinde yeni sayfa açılsın diyorsunuz ama ortağınız barış umudunu yok etmek için son hızla devam ediyor. Biz müzakereye, barışa inanıyoruz. Yürütme erki olan Sayın Erdoğan çözümün neresindedir bunu 85 milyon merak ediyor. Yarın İzmir'e, Adana'ya, İstanbul'a göz dikecekler. Bu bir parti meselesi değil."

Barış ihtimali her konuşulduğunda koro halinde "Kürtler AKP ile anlaşıyor" gürültüsü koparanlara da sesleniyorum: Ayıptır, utanın. Van'da vekillerimizin işkence görmesi niyedir? AKP ile anlaşan tam da sizsiniz. 22 yıldır AKP ile mücadele eden tek ve en güçlü demokratik zemin burasıdır. AKP ile anlaşıyorsak neden cezaevleri bizim yoldaşlarımızla dolu? O utanmazlar rahat konforlu alanlarından değerlendirme yapıyorlar onlara dokunan var mı? AKP'nin karşısındaki ens ahici en demokratik, baş eğmeyen zemin bizim zeminimizdir ve bununla gurur duyuyoruz."

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