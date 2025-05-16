Tuncer Bakırhan'dan 'korucu' açıklaması: Emin olun bir kastım yok

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, güvenlik korucularına yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin, "Yanlış ifade edilmiş olabilir, emin olun bir kastım yok" dedi.

Bakırhan, TV100'de katıldığı programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk ve Kürtlerin yüzyıllardır aynı coğrafyada yaşadığını söyleyen Bakırhan, kendilerinin müzakere partisi olduğunu ve tüm hassasiyetleri gözeterek hareket ettiklerini söyledi.

PKK'nin kendini feshetmesinin ardından isim değiştirip faaliyetlerine devam edeceği iddialarına ilişkin Bakırhan, Kürtlerin bu kaygıları güçlendirecek bir pratiğinin olmadığını dile getirdi.

"AÇIKLAMAMDA KASIT YOK"

Bakırhan, güvenlik korucularına yönelik açıklamasının sorulması üzerine, kendisini tam olarak ifade edemediğini, açıklamasında bir kasıt olmadığını söyledi.

Kendi ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını, tüm geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını belirten Bakırhan, "Koruculuk neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yol bulunmalıdır. Onu demek istedim. Ama yanlış ifade edilmiş olabilir, emin olun bir kastım yok. Kendimizin yaptığı bir işi önermem onları küçümsemek ya da başka bir kasıtla söylenmiş bir şey değil. Kendimizin yaptığı bir iştir" ifadelerini kullandı.

TUNCER BAKIRHAN NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada PKK'nin kendini feshetmesinin ardından korucu sistemine gerek kalmayacağını söylemiş ve "Korucu arkadaşlar inşallah işsiz kalmayacak. Çatışma, silah bittiyse dünya kadar korucu var, bunu öneri olarak da sunuyorum. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir. Köyde kendi insanını ezmek yerine, silah çekmek yerine, köyde hayvan baksın" demişti.