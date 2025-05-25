Tuncer Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a tepki: Küçük karakterli insanlar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, partisince düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, açıklamasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, "‘Siyasi tutsak’ diye bir kavram yoktur. Suçluyu suçsuz gösteremezsiniz. Yolsuzluk yapandan kahraman, terörle iş tutandan mağdur çıkaramazsınız" sözlerine tepki gösterdi.

"Bazı insanlar yüzeysel, irrite edici, rahatsız edici bir dil kullanıyor" diyen Bakırhan, "Bu küçük karakterli insanlarla bu ülkenin yüz yıllık toplumsal barışı konuşulabilir mi? Neymiş, ‘siyasi tutsak’ demeyecekmişiz? Eşya adıyla çağrılır. Danışmana danışman diyoruz, Selahattin Demirtaş’a, Figen Yüksekdağ’a da siyasi tutsak diyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şunları söyledi: "Sanki hukuk varmış gibi davranıyorlar. Sanki insanlar düşüncelerinden dolayı içeride değilmiş gibi. Bir taraftan da haklı aslında; siyasi rehine mi diyelim o zaman?"

MECLİS VURGUSU

Yeni süreç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, şunları ifade etti: "Bu kardeşlik hukuku, bu toplumsal sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya koyacağı pratiklerde vücut bulacaktır. Niye Meclis? Çünkü barış ve çözüm sadece toplumsal değil, aynı zamanda hukukidir. Hukuk zeminini de Meclis sağlayacak."