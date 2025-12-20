Tuncer Bakırhan'dan MHP'nin komisyon raporuna tepki: Kürt sorunu var ki müzakere oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de kurulan ve PKK'nin silahsızlandırılması sürecinde atılacak yasal adımları tartışan komisyonun MHP'li üyelerinin hazırladığı ve geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunduğu raporu eleştirdi.

İlke TV'de katıldığı programda komisyondaki partilerin hazırladığı raporlar hakkında konuşan Bakırhan, MHP'nin raporunun Devlet Bahçeli'nin söylemleriyle uyuşmadığını savundu ve şunları söyledi:

“Bahçenin o cesur çıkışları, değerlendirmeleri, o tarihi referansları, metinlerdeki entelektüel ve kapsayıcı sözcükler gitti; yerine 120 sayfalık bir rapor geldi. İlginç, bakın, 120 sayfanın 100 sayfasında Kürt meselesinin olmadığını bize anlatıyor. Bugüne kadar demek ki zorla, cezaeviyle, işkenceyle anlatamamışlar, şimdi bir metne dökülmüş. Çok ayıp."

Bahçeli'nin samimiyetine inandıklarını ancak MHP'nin raporunu şaşkınlıkla karşıladıklarını vurgulayan Bakırhan, "Umarım yasa tartışılırken yasada ortaklaşırız. Yani en azından bugüne kadar kullandıkları sözler ve yaptıkları değerlendirmelere uygun bir yaklaşım içinde olabilirler" dedi.

"KÜRT SORUNU VAR Kİ BİR DİYALOG VE MÜZAKERE OLDU"

MHP'nin raporunda yer alan "Kürt sorunu yoktur" sözüne de tepki gösteren Tuncer Bakırhan, şunları kaydetti: