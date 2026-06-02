Tuncer Bakırhan'dan 'mutlak butlan' tepkisi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, mahkemenin mutlak butlan kararına tepki göstererek "Hiç kimse bize başka hikaye anlatmasın. Yargıtay derhal toplanmalı ve bu garabete son vermeli" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) TBMM'deki grup toplantısı gerçekleştirildi. Partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerine ekonomik krize değinerek başlayan Bakırhan, "Cumhuriyet tarihinin en zor ekonomik krizin ortasındayız. Kazan kaynamıyor, toplum gittikçe yoksullaşıyor. Bu iktidar yoksullukla mücadele edemiyorsa biz kıt kanatla kazandığımız ekmeği pay etmek durumundayız" diye konuştu.

"BU KRİZİN EN ÇIPLAK YÜZÜ OLDU"

Bakırhan, konuşmasının devamında mahkemenin CHP kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararının ardından yaşananlara değindi.

Yaşananların Cumhuriyet tarihinin en sert siyasi krizlerinden biri olduğunu ifade eden Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararı ve Genel Merkez'in kolluk şiddetiyle basılması bu krizin en çıplak yüzü oldu.

Salt hukuki bir meselenin çok ötesindedir. Hiç kimse bize başka hikaye anlatmasın. Yargıtay derhal toplanmalı ve bu garabete son vermeli.

Bugün CHP'ye giden kolluk, yarın AKP'ye gider. Bize zaten hep geldi, biz o hukuksuzluğu iyi tanıyoruz. Bizden zaten bir şey alamaz. Bugün yaşananlar ne bir tesadüftür, ne de tek bir partinin meselesidir.

"ORTADOĞU KENDİSİNE BİR YOL, ÇIKIŞ YOLU ARIYOR"

Dünyada ve Ortadoğu'da sorunlar yaşanırken içerideki bu gerilimler toplumsal barışı zayıflatıyor. Barış süreci konusunda kaygıları arttırdı, toplumdaki güvensizliği derinleştirdi. Bu süreç sadece aslında Türkiye'nin demokratikleşme sorunudur. 100 yıldır bu ulus devlet anlayışı Ortadoğu'da dikiş tutmadı. Ortadoğu kendisine bir yol, çıkış yolu arıyor.

Tekçi rejimlerin Ortadoğu'da ne yaşadığına şahitlik ediyoruz. Helsinki soğuk savaşın ortasında güvenliği ve insan onurunu aynı masaya oturtarak bir kıtanın kilidini açmıştı. Ortadoğu'nun böyle bir eşiğe ihtiyacı var. Bu eşiğin adı Ankara olabilir. İç barışını başarmış güçlü bir Türkiye tüm bölgeye demokratik bir vizyon sunabilir. Bu gelişmleri aşmanın yolu barış sürecini menziline ulaştırmaktır. Birileri Trump'ın ne yapacağını çok merak ediyor. Bunlar çözüm değil, çözümü bu toprakların kadim geçmişinde bulabiliriz.

Çözmeye çalıştığımız mesele bir hak, demokrasi ve özgürlük meselesidir. Siyasi temsil ve tanınmanın yerine getirilmesi meselesidir. Türkiye 2026 yılının ikinci yarısında iki fotoğraftan biri ile girecek. Ya içerideki hukuku daraltan muhalefeti baskılayan Kürt meselesini bekleyen bir ülke olarak ya da iç barışını güçlendiren, demokratik reform cesareti gösteren, bölgesine çözüm aklı üreten bir ülke olarak girecek. Biz ikinci fotoğrafın olması gerektiğine inanıyoruz."

