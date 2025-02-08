Tuncer Bakırhan'dan 'Öcalan' çağrısı: 12 metrekarede müzakere olmaz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Diyarbakır'da DBP ile düzenlediği 'Barış İçin Özgürlük' mitinginde konuştu.

Kalabalığı 'Direnişin ve mücadelenin başkenti' diyerek selamlayan Bakırhan, "Sizler öyle bir mücadele sahibisiniz ki sizi reddedenler, inkar edenler, yok sayanlar yeniden İmralı kapılarını açarak Sayın Öcalan ile görüşmeye başladı. Bu görüşmenin mimarı sizlersiniz, bu eser sizlerindir" dedi.

"ÖCALAN BARIŞIN YOL HARİTASINI HAZIRLIYOR"

"Tarihi bir süreçten geçiyoruz" diyen Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Öcalan barışın yol haritasını hazırlıyor, onurlu bir mücadelenin yol haritasını hazırlıyor. Sayın Öcalan sadece Kürtlerin değil, Türkiye’de yaşayan bütün etnik ve inanç gruplarının eşit olmasının yol haritasını hazırlıyor. Sayın Öcalan istiyor ki Türkiye demokratik olsun. Sayın Öcalan istiyor ki Kürtler özgürce anadilini konuşsun, anadilinde eğitim görsün. Sayın Öcalan istiyor ki Kürt halkının seçmiş olduğu iradeye kayyım atanmasın. Amed’i Amed’in iradesi yönetsin, Batman’ı Batman'ın iradesi, Siirt'i Siirt’in iradesi yönetsin."

"TEREDDÜTLE YAKLAŞMANIZ NORMAL"

Kürt halkının sürece tereddütle yaklaşmasının normal olduğunu da vurgulayan Tuncer Bakırhan, "Değerli halkımız, biliyorum tereddütleriniz ve kuşkularınız var. Çok zulüm gördünüz, çok baskı gördünüz. Bu tartışma sürecine de tereddütle yaklaşmanız gayet normaldir" dedi.

"KÜRTLER, MASADA KANDIRILACAK BİR HALK DEĞİL"

Masada kandırılmalarının söz konusu olmayacağını belirten Bakırhan, şöyle devam etti:



"Kürtler 100 yıl önceki Kürtler değil. Kürtler masada kandırılacak bir halk değil. Kürtler Türkiye'nin ve bölgenin en dinamik, en güçlü, en örgütlü halkıdır. Siz var oldukça hiç kimse ama hiç kimse bizleri kandıramaz. Siz güçlü olduğunuz müddetçe bizi reddedenler, tıpkı bugün olduğu gibi çözüme ve müzakereye gelmek durumunda kalacaktır. Onun için güçlü olun, inançlı olun, umutlu olun. Kesinlikle sizlere layık, geçmişimize layık, bedellerimize layık bir süreç olacaktır. Türkiye’ye demokrasi, Türkiye’ye özgürlük, Rojava’ya statü demeye devam edecek miyiz?"

"12 METREKAREDE MÜZAKERE OLMAZ"

Tuncer Bakırhan, sürecin başarıya ulaşması için İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi.

"12 metrekarede müzakere olmaz" diyen Bakırhan, 'reform' çağrısı da yaptı:

"12 metrekarelik hücrede demokrasi olmaz. Öcalan’ın Amed halkıyla buluşmasını sağlayın, Amed halkının Öcalan’la buluşmasını sağlayın. Öcalan’ın toplumla, toplumun Öcalan’la buluştuğu reformları acilen yaparak bir yol temizliği yapın. Amedliler coşkunuzu biliyorum, inancınızı ve kararlılığınızı görüyorum. Emin olun ki güzel günler bizi bekliyor. Ölümün olmadığı, kanın akmadığı, canların yitmediği, adaletin ve demokrasinin olduğu, kendi iradenizin sizi yönettiği bir Türkiye’ye az kaldı. Birlikte olursak ve güçlü örgütlenirsek güçlü barışı sağlayabiliriz. Bizim köklerimiz sizlersiniz. Sizler olduğunuz müddetçe ve biz bu kaynaktan beslendiğimiz müddetçe emin olun ki Kürtler, Türkiye’de yaşayan herkes güzel yaşayacaktır."

"ELİMİZİ TUTANLAR DAHA SAMİMİ OLMALI"

Diyarbakır'dan önce partisinin Mardin İl Kongresi'nde konuşan Bakırhan şu mesajları verdi:

"Türkiye'nin bu barış sürecine ihtiyacı var. Barış sadece Mardinlilerin bir ihtiyacı değil, Karadenizlilerin, Edirnelilerin, Trakyalarının, Türkiye'de yaşayan bütün halklar için ihtiyaçtır. Gençlerimiz yaşamlarını yitirmeyecek. Bu ülkede demokratik bir zeminde güven içinde yaşayacağız. Cezaevileri yerine fabrikalar yapılacak. Demokrasi ve barış Türkiye'nin tamamına gelecek. Elimizi tutanlar daha samimi, daha gerçekçi olmalı, oyunlardan vazgeçmeli. Bir yol haritası ortaya koymalı. 100 yıllık Türkiye'nin en büyük meselesinin çözümünde, 85 milyonu düşünen bir mantıkla hareket etmelidir."