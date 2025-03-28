Tuncer Bakırhan'dan 'sokak' yanıtı: "Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz"

CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından yurt genelinde büyüyerek devam etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protesto eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Medya Haber’e Bakırhan, İmamoğlu'nunu tutuklanmasına ilişkin şöyle konuştu:

"HUKUK ASKIYA ALINDI"

"Hukuk askıya alındı. Anti demokratik bir uygulama, siyasi bir operasyon, siyasi bir darbe. Daha önce bize üç defa yapılmış şeyin aynısı orada yapılıyor. Ve bize üç defa yapılmasına rağmen sonuç almayan bir yöntem. Dolayısıyla iktidar sonuç almadığını bile bile, kendisine zarar verdiğini bile bile, toplumu yaraladığını bile bile İstanbul’da tekrar bunu denemesi eleştirilirdir.

Aslında 'DEM Parti bu sürecin karşısında' derken aslında bizim oradaki duruşumuzu eleştiriyorlar. Ne yapacağız biz? Kayım atanınca iyi mi ettiniz diyeceğiz? Türkiye’nin 1. partisi olmuş bir önceki seçimde. Demeyecek miyiz geçmiş olsun diye? Bunun karşısında durduğumuzu kendilerine iletmeyecek miyiz?"

"KENT UZLAŞISI BAŞKA BİR ŞEYDİR"

Tuncer Bakırhan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Bizim partimizin böyle bir şeyi yok. Biz eleştiririz bu kararı ama bizim kendi, başka bir meselemiz var, bu meseleyi de aşan. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz. Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler biz İmamoğlu'nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir."