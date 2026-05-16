Tuncer Bakırhan'dan süreç açıklaması: Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Nazmi Gür, Leyla Güven hala neden içeridedir?
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin düzenlediği "Barış İçin Adım At" yürüyüşüne katıldı. Bakırhan, "Barış durağan bir siyaseti kabul etmez. Barış, bu süreci sürece yaymayı kabul etmez. Barış için bir an önce bu konuda ne yapılması gerekiyorsa gereklerini yerine getirmek gerekir. Boş polemikler yerine, boş tartışmalar yerine, 'önce sen, önce ben' tartışmaları yerine eş güdümlü olarak kim üzerine ne düşüyorsa bir an önce Türkiye halklarının huzurunda adım atmalı ve gereğini yerine getirmelidir" dedi.
DEM Parti, birçok il ve ilçede eş zamanlı olarak "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin somut adımların atılması talebiyle "Barış İçin Adım At" sloganıyla yürüyüşler düzenledi. Ankara'daki yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı. Yürüyüş, Yüksel Caddesi'nden başladı.
TBMM'nin yanında bulunan Meclis Parkı'nda son bulması beklenen yürüyüş polis engeline takıldı. DEM Parti heyeti önce Meclis Parkı'nın yakınında bulunan Madenci Anıtı'nın önünde yürüyüşün son bulması için müzakere yürüttü ancak bu talep de karşılık bulmadı. Saat 18.30'da başlaması planlanan yürüyüş, yürütülen müzakereler sonrasında 1 saat sonra başladı. Yürüyüş, Madenci Anıtı önü talebinin de karşılık bulmaması üzerine Sakarya Caddesi'nde yapılan basın açıklamasıyla son buldu.
Yürüyüş esnasında "Savaşa hayır, barış hemen şimdi", "Sırrı'ya sözümüz barış olacak", "Siyasi tutsaklar onurumuzdur" ve "Kadınlar barışta ısrar ediyor" sloganları atıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da bulunduğu kortej önünde Türkçe ve Kürtçe "Barış için adım at" ve "Gavek ji bo aştiye" yazılı pankartla yürüdü.