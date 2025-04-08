Tuncer Bakırhan'dan yanıt: DEM Parti heyeti ile Erdoğan ne zaman görüşecek?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin bugün yaptığı grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise DEM Parti İmralı heyetinin ne zaman görüşeceğine dair soruyu yanıtlayan Bakırhan, görüşmenin bu hafta içi yapılabileceğini açıkladı.

Bakırhan, “Sanırım bu hafta içerisinde heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Olumlu, iyi olur. Türkiye’de iyi ve güzel şeylere vesile olur. Hafta içinde olmasını bekliyoruz, umuyoruz” dedi.

Öte yandan Bakırhan, görüşmenin bu hafta olacağının düşünmelerinin sebebinin AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları olduğunu söyledi ve “Henüz bir temas olmadı, biz de olmasını bekliyoruz” dedi.