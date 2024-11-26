Tuncer Bakırhan grup toplantısında konuşuyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bakırhan, konuşmasına "Dün 25 Kasım kana yönelik Şiddete karşı kadınlar devlet ve erkek şiddetine karşı alanlardaydı. Kadın mücadelesinden, özgürlüğünde korkan zihniyetin bu mücadeleyi engelleme girişimini karşı kadınlar bir kez boşa çıkardı. Kadınların özgürlük mücadelesi bizim partimizin de mücadelesidir. Biz bir kez daha "Jin, Jiyan Azadi" demeye devam edeceğiz" ifadeleriyle başladı.

"DERSİM HALKININ İRADESİ ALÇAKÇA GASP EDİLDİ"

Kayyumlara ilişkin konuşan Bakırhan, "Türkiye'de 2015'ten itibaren kesintisiz bir darbe süreci işliyor. Bu darbeci zihniyet Dersim ve Ovacık'ta kayyım atayarak kendisini bize hatırlattı. önce yargıç cübbesi devreye girdi, sonra da Dersim halkının iradesi alçakça gasp edildi. Kendileri kayyumla gasp ettikleri Dersim'i zannediyorlar ki halk onlara bırakacak. Çok beklersiniz, Dersim halkı iradesinden hiçbir zaman vazgeçmedi" dedi.

Tuncer Bakırhan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Dersim öyle kolay bir yer değil. Dersim'in kutsal anahtarı o halkın elindedir. Kayyumla ele geçirilemez. Çıkıp utanmadan bir de terörsüz belediye diyorlar.

"BU ONURLU MÜCADELE KARŞISINDA ÇÖZÜLECEKSİNİZ"

Ana dilde eğitim istemek mi terör? İrademe, belediyeme sahip çıkıyorum demek mi terördür? Önce tüm Kürtlere terör diyorlar sonra birisi çıkıyor terör ayrı Kürtler ayrı diyorlar.

Kürt meselesini terör meselesi olarak görmek büyük bir gaflettir. Bundan vazgeçin. Ya Kürt meselesini çözeceksiniz, ya da bu onurlu mücadele karşısında çözüleceksiniz.

Bahçeli, Erdoğan, Hakan Fidan sürekli olarak coğrafyamız tehdit altında diyor. Nasıf bertaraf edeceksiniz? Kürtleri yok sayarak mı? Kürtleri Dünyanın her yerinde yok sayarak mı yapacaksınız? İç cephe hayali bu yöntemlerle boşa çıkar. İç cephe birilerini dışlayarak olmaz. Şu anki iç cephe; kayyumdur, barış düşmanlığıdır. Maalesef oluşturamazsınız.

HAKAN FİDAN'A 'HAMİ' YANITI

Çıkıp ikide bir diyorlar ki Kürtlerin hamisiyiz. Olayı yanlış anlamışlar. Kürtler hayır diyor. Kürt halkı hami değil, onurlu bir barış istiyor.

İktidara sesleniyoruz, herkesin buluştuğu tarihi fırsatı mahvetmekten vazgeçin. "

Ayrıntılar geliyor...