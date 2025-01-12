Tuncer Bakırhan: İktidarı samimiyete davet ediyorum

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 7'nci olağan kongresinde açıklamalarda bulundu.

Suriye'ye ilişkin konuşan Bakırhan, "Suriye'de böyle demokrasi gelmez. Şimdi yeni bir rejim edilecekse, Kürtsüz bir Suriye rejimi düşünülebilir mi? Alevilerin, Hıristiyanların, Ezidilerin, seküler yaşayan Arapların olmadığı bir Suriye düşünülebilir mi? Eğer Suriye tekçi olacaksa nasıl yeni bir rejim diyeceğiz?" dedi.

Bakırhan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Bir el uzatıldıysa o el bizim şahsımıza değil, sizin onurlu mücadelenize uzatılmıştır. Eğer İmralı'da kapı açıldıysa bu mücadelenin hatırınadır. Ne kadar sizlerle övünsek azdır. Yanı başımızda, Suriye'de de çatışma var. Kimliksiz Kürtler, Suriye'de 100 yıldır yok sayılan Kürtler, adım adım haklarına gidiyor. Suriye'deki Kürtleri de saygıyla selamlıyorum.

Dünyada büyük bir ümitsizlik varken Rojava dünya halklarına ve ezilenlerine büyük bir umut oldu. Ortak birlikte yaşamın ne olduğunu, reel sosyalizimden sonra dünya halklarına gösterdi. Bizler sadece bizi yok sayan otoriter, tekçi devletlerle mücadele etmiyoruz, aynı zamanda dünyada insanlığa büyük bir ümit olmaya devam ediyoruz. "Jin, jiyan, azadi"nin dünya sloganı haline gelmesinin ne kadar önemli olduğunu Suriye'deki gelişmelerden görüyoruz.

"KÜRTSÜZ SURİYE REJİMİ DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?"

Kürtler demokratik haklarını hak ediyor. Kürtler bugüne kadar emeğiyle, alın teriyle geldiler. 100 yıl önce yok sayıldılar, reddettiler ama bu sefer Kürtler haklarına kavuşsun deniliyor. Ama bir ülke var, yaşadığımız ülke, Türkiye'nin iktidarı ısrarla Rojava'da Kürtlerin kendi emeğiyle yaratmış oldukları statüyü tanımamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gün yok ki saldırılar olmasın, sivil vatandaşlar katledilmesin. Suriye'de böyle demokrasi gelmez. Şimdi yeni bir rejim edilecekse, Kürtsüz bir Suriye rejimi düşünülebilir mi? Alevilerin, Hıristiyanların, Ezidilerin, seküler yaşayan Arapların olmadığı bir Suriye düşünülebilir mi? Eğer Suriye tekçi olacaksa nasıl yeni bir rejim diyeceğiz?

Suriye halkları kendi geleceğine kendisi karar versin. Kürtler sizin hasımınız değil, hısımınız olabilir. Kürtlere hasımlık yapmaktan vazgeçin. Kürtler güvenlik sorunu değildir. Güvenlik sorunu kafanızda Kürdü yok sayan zihniyettir. Bugün onu bitirmenin, yanlıştan vazgeçmenin günüdür. Yanlışını kabul etmek erdemdir. Ama malesef hala bu politikalarda ısrar eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Allah akıl fikir versin.

İKTİDARA SDG İLE GÖRÜŞME ÇAĞRISI

HTŞ ile görüşüyorsunuz, birçok ülkenin hala terör örgütü listesinde. Bütün dünyanın orada hak arama zemini olarak gördüğü SDG ile niye görüşmüyorsunuz? Bir sorununuz varsa bunu topla, tüfekle, SİHA'yla, İHA'yla niye halletmeye çalışıyorsunuz? Diyalog, müzakere etme durumuna niye geçmiyorsunuz? Bir zahmet bakanlarınız orayı da ziyaret etsin. Gerçekten güvenlik tehdidi midir, değil midir yerinde incelesinler. Suriye Kürtler ne istiyor, Türkiye halkı bunu bilmek durumunda değil mi? O yüzden iktidarı kuzeydoğu Suriye yönetimiyle görüşmeye davet ediyorum.

"NE KADAR YALANCI OLDUKLARINI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Onlar da davası olanları aday göstermesin diyorlardı. Hoşyar eş başkanımızın ne bir davası var ne bir soruşturması var. Ne kadar yalancı olduklarını gördünüz mü? Uzaydan mı aday getireceğiz. AKP'ye kayıt yaptıranları mı Akdeniz'de aday göstereceğiz. Göstersek yoksullak aday gösterecek mi? Bir an önce bu hatadan dönülmelidir. Akdeniz Eş Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz serbest bırakılmalıdır.

Barış umudunu zehirlemeyin. İktidarı samimiyete davet ediyorum. Gerçekten bu barış ümidini büyütmeye bunu bir sürece evriltmeye, Kürt meselesini çözmeye var mısınız yok musunuz?

Barışı biz büyüteceğiz. Bizim kimseden barış beklediğimiz yok. Büyük bir mücadeleye sahip bir partiyiz. Türkiye'nin muhalif güçleri başta olmak üzere herkesi barışa güç vermeye davet ediyorum."