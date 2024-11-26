Tuncer Bakırhan: İmralı'ya gitmek için başvuracağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, konuşmasına "Dün kadına yönelik şiddete karşı kadınlar devlet ve erkek şiddetine karşı alanlardaydı. Kadın mücadelesinden, özgürlüğünde korkan zihniyetin bu mücadeleyi engelleme girişimini karşı kadınlar bir kez boşa çıkardı. Kadınların özgürlük mücadelesi bizim partimizin de mücadelesidir. Biz bir kez daha "Jin, Jiyan Azadi" demeye devam edeceğiz" ifadeleriyle başladı.

"DERSİM HALKININ İRADESİ ALÇAKÇA GASP EDİLDİ"

Kayyumlara ilişkin konuşan Bakırhan, "Türkiye'de 2015'ten itibaren kesintisiz bir darbe süreci işliyor. Bu darbeci zihniyet Dersim ve Ovacık'ta kayyum atayarak kendisini bize hatırlattı. Önce yargıç cübbesi devreye girdi, sonra da Dersim halkının iradesi alçakça gasp edildi. Kendileri kayyumla gasp ettikleri Dersim'i zannediyorlar ki halk onlara bırakacak. Çok beklersiniz, Dersim halkı iradesinden hiçbir zaman vazgeçmedi" dedi.

Tuncer Bakırhan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Dersim öyle kolay bir yer değil. Dersim'in kutsal anahtarı o halkın elindedir. Kayyumla ele geçirilemez. Çıkıp utanmadan bir de terörsüz belediye diyorlar.

"BU ONURLU MÜCADELE KARŞISINDA ÇÖZÜLECEKSİNİZ"

Ana dilde eğitim istemek mi terör? İrademe, belediyeme sahip çıkıyorum demek mi terördür? Önce tüm Kürtlere terör diyorlar sonra birisi çıkıyor terör ayrı Kürtler ayrı diyorlar.

Kürt meselesini terör meselesi olarak görmek büyük bir gaflettir. Bundan vazgeçin. Ya Kürt meselesini çözeceksiniz, ya da bu onurlu mücadele karşısında çözüleceksiniz.

Bahçeli, Erdoğan, Hakan Fidan sürekli olarak coğrafyamız tehdit altında diyor. Nasıf bertaraf edeceksiniz? Kürtleri yok sayarak mı? Kürtleri Dünya'nın her yerinde yok sayarak mı yapacaksınız? İç cephe hayali bu yöntemlerle boşa çıkar. İç cephe birilerini dışlayarak olmaz. Şu anki iç cephe; kayyumdur, barış düşmanlığıdır. Maalesef oluşturamazsınız.

HAKAN FİDAN'A 'HAMİ' YANITI

Çıkıp ikide bir diyorlar ki Kürtlerin hamisiyiz. Olayı yanlış anlamışlar. Kürtler hayır diyor. Kürt halkı hami değil, onurlu bir barış istiyor.

Hakan Fidan ne demişti? Geçtiğimiz günlerde bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bunun hiç lamı cimi yok. Nasıl ki Boşnaklar ve Arnavutların tek gerçek destekleyicisi biziz, doğumuzdaki, güneyimizdeki Kürtlerin de hamisi biziz" demişti. Hakan Fidan: Kürtlerin hamisi biziz

Çıkıp kirli propaganda yürütmeye devam ediyorlar. 'Sayın Öcalan'ı dinlemiyor' diyorlar, yine "DEM Parti çözümden yana değil" diyorlar. Böyle bir yalan olabilir mi? 85 milyonunn huzurunda sormak istiyoruz; Öcalan ne dedi, ne istedi? Bunu biz bilmiyoruz. O zaman tecridi kaldırın. Yaptığınız bu kirli psikolojik savaştan vazgeçin. Çözümsüzlüğün kaynağı sizsiniz.

Eşitlik ve özgürlük üzerine kurulu bir Türkiyeli kültürüne vazır. Biz her zaman müzakereye hazırız. Ama kayyum dayatılırsa, operasyon yapılırsa da en görkemli şekilde mücadele etmek boynumuzun borcudur. Bunu da artık öğrenin.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Çözüme dönük bazen akıl birlikte işliyor. İmralı'da Öcalan ile görüşmek için başvuru yapacağız. Barış sürecine Eş Başkanlar olarak katkı sunmak istiyoruz."

BAKIRHAN, SORULARI YANITLADI

Tuncer Bakırhan, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakırhan, "Türkiye barışı tartışılıyor. En azından söylem düzeyinde bu tür tartışmalar var. Türkiye barışını sağlamak için tarafların ne dediğini, ne istediklerini Türkiye kamuoyu da bilmelidir. Biz de DEM Parti olarak merak ediyoruz. Bugun Sayın Bahçeli, dediği aslında bizim dün hazırlıklarını yaptığımız İmralı görüşmesi bence olsa çok güzel olur. Biz gerçekten Sayın Öcalan'ın ne dediğini bizzat ağzından öğrenmek isteriz. Eğer DEM Parti Eş Başkanlarına bir katkı düşecekse de üzerimize düşen rolü oynamak isteriz. Adalet Bakanlığına başvuru yapacağız ve sonuçlarını bekleyeceğiz" dedi.

Tuncer Bakırhan, soruları yanıtladı: "Biz Sayın Öcalan'ın ne dediğini bizzat ağzından öğrenmek isteriz"https://t.co/Su5dd1EyeP pic.twitter.com/z4VWlOUAxU — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 26, 2024

BAŞVURU YAPILDI

DEM Parti, İmralı'daki PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına bugün saat 14:00'te Adalet Bakanlığına yazılı başvuru yapacağını duyurdu.

Başvuru, saat 13:45 civarında yapıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları imzalı olarak Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruda, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tulay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederim" ifadeleri yer aldı.