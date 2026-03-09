Tuncer Bakırhan, Neçîrvan Barzani ile görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İsrail ve ABD'nin saldırıları altındaki İran'dan gelen saldırılar nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçîrvan Barzani'yi telefonla aradı.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bakırhan, Barzani'ye 'geçmiş olsun ve dayanışma' dileklerini iletti.

Görüşmede Bakırhan, İran ve bağlantılı gruplar tarafından IKBY başkenti Erbil'deki Uluslararası Havalimanına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin yakınlarına başsağlığı dileklerini de iletti.

Bakırhan, "Yalnız değilsiniz, gözümüz kulağımız sizde. Federe Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yapılan bu saldırıları kınıyoruz" dedi.