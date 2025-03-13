Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın çağrısı Ortadoğu'yu, Suriye'yi etkileyecek

DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Newroz etkinliğine katıldı.

Bakırhan, 4 Nisan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin Newroz Bayramı'nı kutladı.

Halfeti'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bakırhan, iyi günleri görecekleri bir tarihin eşiğine hep birlikte geldiklerini söyledi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" çağrısının demokratik barışa ve kardeşliğe davet çağrısı olduğunu belirten Bakırhan, herkesin bu çağrıya sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Bakırhan, "Bu çağrıyla sadece Türkiye etkilenmeyecek, bu çağrı Ortadoğu'yu, Suriye'yi etkileyecek" dedi.

Bu çağrının meyvelerini çalışarak hep birlikte alacaklarını dile getiren Bakırhan, "100 yıl sonra ilk defa tekrar Kürtlerin önüne, Orta Doğu halklarının önüne bir fırsat çıktı. Şimdi bu fırsatı demokrasiyle, eşit haklarla taçlandırmak için bizlere çok büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakırhan, Newroz ateşini yakarak katılımcılarla beraber halay çekti.