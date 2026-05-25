Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'i ziyaret etti: Kolluk şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler utanç verici

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki odasında ziyaret etti.

Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, Özgür Özel'i TBMM'deki odasında ziyaret ediyorhttps://t.co/PWNsFLvt6v pic.twitter.com/Z8CbGthHFW — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 25, 2026

DEM Parti heyetinde Bakırhan'a Ayşegül Doğan, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Sezai Temelli eşlik etti. CHP heyetinde ise Özgür Özel'in yanında Murat Emir ve Sezgin Tanrıkulu yer aldı.

"BU ZİYARET BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK KIYMETLİ"

Ziyaret sonrasında ortak açıklama yapıldı.

Özgür Özel, "Meclisimiz, CHP'nin kurulduğu ilk gün gibi CHP'nin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor. Dün akşam ilk grup toplantımızı milletvekillerimizle yaptık. Bu kıymetli dayanışma ziyareti bizim açımızdan çok kıymetli" dedi ve sözü Tuncer Bakırhan'a bıraktı.

"CHP'YE YÖNELİK SALDIRI UTANÇ VERİCİ"

CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis baskının 'utanç verici' olduğunu ve kınadıklarını belirten Bakırhan, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Mutlak butlan kararıyla Türkiye'de siyaset bir kez daha krizle karşı karşıyadır. Dün kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilemezdir. Ana muhalefet partisinin genel merkezine plastik mermi ve tazyikli suyla girilmesi bir demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. CHP'ye yönelik bu saldırıyı açıkça kınıyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye halkları bu tip durumlarda her zaman demokrasinin yanında durmuştur. Hukuksuzluk büyüdükçe toplumsal kutuplaşma da büyür. Buradan çıkışın tek yolu bu rejimin hukukla kuşanması ve demokratikleşmesidir. CHP'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Biz DEM Parti olarak bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız."

"CHP'NİN BU SÜRECİ AŞACAĞINA İNANIYORUZ"

Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakırhan, "Siyasi partilerin kaderleri mahkeme koridorlarında değil; üyelerinin, seçmenlerinin ve delgelerinin iradeleriyle belirlenir. CHP'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz. Tekrar yaşananlardan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

ÖZEL: GÜN BOYU BURADAYIM

Açıklamanın ardından soru almayacaklarını ancak gün boyu TBMM'de olacağını ve konuşmalar yapacağını belirten Özel, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sayın Ömer Çelik’in açıklamaları var, farklı açıklamalar var. Bu soruları yanıtladığımız takdirde bu tarihi ziyareti gölgelemiş olacağız. Biz istiyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 29 Ekim 1923’ten ve 23 Nisan 1920’den beri ilk kez dönüp de Meclis’e gelip, Meclis’te kendine ayrılan bir odayı Genel Merkez ilan etmesi ve DEM Parti’nin de bu tarihi ziyareti yaptığı bu görüşme, bu açıklamalarımızla gündemde yer alsın. Bu bizim için çok kıymetli. Sayın Genel Başkana da teşekkür ediyorum. Gün boyu buradayım. Bütün sorularınızı cevaplayacağız. Ancak bu aşamada soru almamayı ve bu açıklamaların bu ziyaretin gündemini oluşturmasını tercih ediyoruz. Teşekkür ederiz.”

ÖZEL, ÇALIŞMALARINA TBMM'DE DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar genel başkan ilan etmesi ve dün CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis baskınıyla binanın boşaltılmasının ardından TBMM'ye yürümüş ve çalışmalarına buradaki odasında devam edeceğini duyurmuştu.

DEM Parti ise CHP kurultayı hakkındaki mutlak butlan kararına ve genel merkeze yapılan polis müdahalesine tepki göstermişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz demokrasiye saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır" diyerek CHP'nin ve muhalefetin bu süreçten parçalanmadan çıkmasının önemli olduğunu söylemişti.

Polis baskını sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanların imzasıyla yayımlanan açıklamada ise "Ana muhalefet partisinde yaşanan her sarsıntı Türkiye’nin siyasal düzenini doğrudan etkiler. Bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız" denmişti.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları, mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'i telefonla arayarak dayanışma mesajı vermiş ancak genel merkeze gitmemişlerdi.