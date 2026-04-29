Tuncer Bakırhan, Paris'te temaslarda bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, Macron’un Kıta Avrupası ve Türkiye Danışmanı Bertrand Buchwalter ile Paris'te görüştü.

  • 29.04.2026 10:22
  • Giriş: 29.04.2026 10:22
  • Güncelleme: 29.04.2026 10:27
Kaynak: Haber Merkezi
Tuncer Bakırhan, Paris'te temaslarda bulundu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Fransa'nın başkenti Paris'te temaslarda bulundu.

Bakırhan'a, DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz ve Avrupa Temsilcisi Eyyüp Doru’dan oluşan heyet eşlik etti.

Heyet, Élysée Palace'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kıta Avrupası ve Türkiye Danışmanı Bertrand Buchwalter ile görüştü.

