Tuncer Bakırhan, PES kongresi için Amsterdam'a gidiyor: Konuşma yapması bekleniyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere yarın Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek.

Siyaset
  • 15.10.2025 13:31
  • Giriş: 15.10.2025 13:31
  • Güncelleme: 15.10.2025 13:38
Kaynak: Haber Merkezi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) 16-18 Ekim’de Amsterdam’da yapılacak kongresine katılmak üzere yarın Hollanda’ya gidecek.

Tuncer Bakırhan’a DEM Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Brüksel/Avrupa Temsilcisi Eyyüp Doru ve Strasburg Temsilcisi Fayik Yagizay’dan oluşan heyet eşlik edecek.

Kongre kapsamında yapılacak liderler toplantısında Bakırhan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

Heyetin, iki gün boyunca birtakım temaslarda bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

