Tuncer Bakırhan: "Silahlar elden çıkmalı ama zihinlerde de silahsızlanma olmalı"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Bakırhan, sözlerine geçen hafta kalp rahatsızlığı yaşayan ve bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in durumundan bahsederek başladı.

Önder'in barış için mücadele ettiğini belirten Bakırhan, süreçte Önder'e destek mesajlarını gönderen ve ziyaret eden herkese teşekkür etti. Bakırhan en büyük teşekkürü ise hastane doktolarına ve emekçilerine ettiklerini söyledi.

Bakırhan, Önder'in sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Ortadoğu'daki yeni gelişmeler göz önüne alındığında iç barışını gerçekleştiremeyen ve hukuk devleti vasfını sağlayamamış bir Türkiye'nin büyük sorunlar yaşayabileceğinin altını çizen Bakırhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İktidar direksiyonu 85 milyon için çevirmelidir. Bizler elimizi değil gövdemizi de taşın altına koymaya hazırız. Bu kürsüden Sayın Öcalan'ın inşa ettiği 'barış ve demokratik toplum' önerisinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir sonraki yüzyılın tamamını etkileyebilir."

ÖCALAN ÇAĞRISI

"Barış sürecini demokrasi ile taçlandırmak için de mücadelemize devam edeceğiz. Kürtler, kadınlar, sosyalistler hazır. Eğer başkaları da hazırsa buyurun Türkiye'yi yeniden demokratik şekilde inşa edelim" diyen Bakırhan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve özgür şekilde çalışmasının önünün açılması çağrısı yaptı.

23 Nisan'ın yarınki yıl dönümü hakkında da konuşan Bakırhan, 1920'deki kurucu Meclis'in bir çok kimliği temsil ettiğini ancak 1924'ten itibaren bu sürecin akamete uğradığını belirtti.

Bakırhan, "Tarihsel korkulardan çıkmak ve Türkiye barışını sağlamak, kaçınılmaz bir olgu olarak önümüzde duruyor" dedi.

"ZİHİNLERDE DE SİLAHSIZLANMA OLMALI"

Bakırhan konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Silahlar elden çıkmalı ama zihinlerde de silahsızlanma olmalı. Ret ve inkar da zihinlerden çıkmalı. Gelin 23 Nisan'ın yapıcı ve çoğulcu ruhunu yeniden harekete geçirip yeni ve demokratik bir anayasa ile önümüzdeki 100 yılı inşa edelim. Herkesin kendini ait hissettiği bir cumhuriyeti kurma çağrısı yapıyoruz. Biz bunun gerekliliklerini yapmaya hazırız. Biz barışa varız, bu ülkeyi demokratik bir zemine çekmeye hazırız."

"ARTIK PRATİK ADIMLARIN VAKTİ"

Bakırhan, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bakırhan, sürece dair sorulara özetle şu yanıtı verdi:

"Artık pratik adımların atılmasının vakti. Silah bırakma konusunda zaten Sayın Öcalan'ın çağrısı vardı. Gerekleri yerine getirilince muhatapları silahların bırakılacağını söylemişti. Tarih konusunu bizim bilmemiz olanaksız. Pervin Başkan'ın ilettiği bir şey vardı. 'İlk kez Sayın Öcalan'ı bu kadar moralli gördüm' demişti. Umarım bu ümit karşılık bulur. Umutlu olmamamız için hiçbir sebep göremiyorum."

Bakırhan, İmralı heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine başkasının gelebileceğine dair soruya ise "Böyle bir gündemimiz yok. Bizim önceliğimiz bir an önca sayın Sırrı Süreyya Önder'in iyileşmesi ve çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi" diyerek yanıt verdi.