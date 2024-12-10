Tuncer Bakırhan: Türkiye, sınırları dışında yaşayan Kürtlerle "hasımlık" değil "hısımlık" yapmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde DEM Parti Grubu adına konuştu.

Ortadoğu'da tarihi anlara tanıklık ettiklerini söyleyen Bakırhan, Suriye'de yeni bir döneme girme fırsatı olduğunu ve demokratik bir yönetimin ülkeyi yönetmesini arzuladıklarını belirtti.

Bütçenin yoksul, memur, işçi, kadın, emekçi ve dezavantajlı grupların bütçesi olmadığını kaydeden Bakırhan, milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiğini ve bütçenin mevcut sorunları daha da derinleştireceğini kaydetti.

"KÜRTLERLE DİYALOG TÜRKİYE'YE DE BÜYÜK KAZANDIRIR"

Türkiye'nin sınırları dışında yaşayan Kürtlerle "hasımlık" değil "hısımlık" yapması gerektiğini söyleyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Suriye'de siyasal denklemin yeniden kurulacağı bir süreçte Kürtlerle diyalog Türkiye'ye de büyük kazandırır. Türkiye, izleyeceği barışçıl politikalarla Orta Doğu'da örnek bir ülke olabilir. Türkiye'nin sınırları dışındaki Kürtler, Türkiye için bir tehdit değildir, bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin değerlendirmesi gerekir. İnkar ve dışlama bir siyaset olamaz. Orta Doğu'da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız."

"BU MECLİS BİR ÇÖZÜM İLE ANILMALI"

Bakırhan, Türkiye'nin sorunlarının demokratik yollarla, diyalog ile çözülmesini istediklerini, barıştan yana olduklarını ve aydınlık yarınlara baktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık' dedik. 'Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik. Muhalefet partilerinin büyük çoğunluğu, demokratik çözüm ve barış konusunda çok kararlı bir biçimde bir irade ortaya koydu. Belki ilk defa büyük bir ortaklaşmaya şahitlik ediyoruz. Bu oldukça kıymetli bir tutumdur. Tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı heba etmeyelim."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda yapıcı bir görev düştüğünü anlatan Bakırhan, "Kürt meselesi, Türkiye'nin çözüm bekleyen en tarihsel meselesidir. Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir. DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı Meclis huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu Meclis bir çözüm ile anılmalı" dedi.