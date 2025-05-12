Tuncer Bakırhan: Umarım bu süreci barışla taçlandırırız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'nin silah bırakma ve fesih kararına ilişkin, "Umarım bü süreci barışla taçlandırırız"değerlendirmesinde bulundu.

Bakırhan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yaptı. Sürecin barışla taçlandırılması temennisinde bulunan Bakırkan, "Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı" ifadelerini kullandı.

Bakırhan'ın açıklaması şöyle: "Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız."

"PKK FESİH KARARINI AÇIKLADI"

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini açıkladı. Bildirgede, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.