Tundra kazı, Denizli’de ilk kez gözlemlendi

Türkiye’de çok nadir gözlemlenen Tundra kazı, Denizli’nin Çardak ilçesinde bulunan Acıgöl’de ortaya çıktı. Acıgöl’de gözlemlenen bir çift Tundra kazına zarar gelmemesi için milli parklar ve jandarma tarafından bölgede önlem alındı.



Dünyada Avrupa’nın kuzeyinde ve Güney Kore Japonya civarında yaşayan, Türkiye’de çok nadir görülen ve en son 4 yıl önce Balıkesir Manyas Kuş Cennetinde görülen Tundra kazı (Anser Serrirostris) Denizli Acıgöl’de gözlemlendi. Kuş gözlemcisi Ahmet Keser’in Denizli’de ilk kez gözlemleyip fotoğrafladığı Tundra kazları ile birlikte Denizli’de kayıt altına alınan kuş sayısı 324’den 325’e yükseldi.

Büyük tarla kazı veya Fasülye kazı olarak da isimlendirilen Tundra kazının gözlemlenmesi üzerine jandarma ve milli parklara bilgi verildi. Bunun üzerine jandarma ve milli park görevlileri Acıgöl sahasını avcıların kuşa zarar vermemesi için kontrol altına aldı.



