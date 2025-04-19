Tünel'de polis barikatı: CHP'nin Taksim'deki Filistin yürüyüşüne izin verilmiyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin’e için saat 19.00’da Tünel’den Taksim’e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Gazze’de soykırıma hayır demek için' Tünel'den Taksim'e yapmak istediği yürüyüşe izin verilmiyor.

Saat 19.00'da gerçekleştirileceği açıklanan yürüyüşten saatler önce metronun Taksim ve Şişhane durakları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar kapatılırken caddeye giriş çıkışlarda da polis kontrolü yapıldı.

Polis, yürüyüş öncesi İstiklal Caddesi’nin kapandığı anonsunu yaptı. Tünel meydanında durdurulan CHP’liler Filistin’e destek veren ve hükümeti eleştiren sloganlar atıldı.

Polis tünel çıkışını kapatarak CHP'liler yürümesini engelliyor. CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara polis engellemelerine tepki gösterdi.

CHP'nin Filistin için Taksim yürüyüşüne polis engeli!

Özgür Çelik, Taksim Meydanı'na ulaşan yolların açılması için polislerle müzakere ediyorhttps://t.co/mDNFWSHlKV pic.twitter.com/73dkdgS30j — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 19, 2025

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, emniyet yetkilileri ile yaptığı görüşmede, barikatın açılmasını ve yürüyüşe izin verilmesini istedi. "Size verilen kanunsuz emirlere uymayın" diyen Çelik, Anayasa'da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını güvence altına alan maddelere atıf yaptı. Kitlenin Tünel'deki bekleyişi sürüyor.