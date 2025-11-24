Tünelde alev alan su tankeri itfaiye ekiplerince söndürüldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde tünel içinde seyir halindeyken alev alan su tankeri, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gebze–Orhangazi–İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli’nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 BB 0834 plakalı su tankeri, bir anda alev aldı. Sürücü, aracı tünel içinde durdurarak inerken, ihbarla olay yerine polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, su tankeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI