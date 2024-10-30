Tünelin sonu rantsal dönüşüm

İstanbul Ümraniye’de işçi ve emeklilerin yoğun olarak yaşadığı, rezerv alanı ilan edilen Topağacı Mahallesi’ndeki evler boşaltılmak ve yıkılmak isteniyor.

Yapılmak istenen kentsel dönüşümün büyük hak kayıplarına yol açacağını belirten mahalleli ‘‘Belirsizliklerle dolu bir süreç yaşanıyor. 2,5 yıl önce sözleşme yapılmıştı, şimdi onlar yok sayılıyor yeni bir sözleşme imzalamamız isteniyor, bu sözleşmede de büyük hak kayıpları söz konusu. Böyle bir dönüşüm olmaz, asla evlerimizi, mahallemizi terk etmeyeceğiz’’ dedi. Mahalleli, hukuki mücadele de başlattı.

AKP’li Ümraniye Belediyesi, 2B (orman niteliğinde olmayan alanlar) arazisi üzerinde olan Topağacı Mahallesi’nde tapu harçlarını ve vergilerini ödeyen yurttaşlara, mahallenin rezerv alan ilan edildiği ve evlerinden çıkmaları gerektiğini belirterek geçen haftalarda tebligatlar gönderdi ve 3 Kasım’a kadar süre verdi. Gönderilen tebligatlarda yapıların boşaltılmaması ve yıktırılmaması durumunda altyapı hizmetlerinin durdurulacağı, tahliyenin ve yıkımın idari makamlarca yapılacağı kaydedildi.

Turgay Kutlu

MÜCADELE EDİYORUZ

Mahalle sakinlerinden Turgay Kutlu, 10 yıl önce tapularını aldıklarını anımsatarak ‘‘Sonra gelip mahallenin kentsel dönüşüme girdiğini söylediler. ‘Size yüzde 45 veriyoruz’ diyerek önümüze muvafakatname koydular. İnşaata başladıklarında maliyeti neyse oradan borçlanacaktık ancak öyle olmadı. 6 ay önce belediye geldi ve yeni bir sözleşme imzalamamızı istedi. Ümraniye Belediyesi’nin burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrettiğini, tekrar sözleşme yapılacağını söyledi ancak ciddi hak kaybı var’’ dedi. Kutlu, evlerin boşaltılması için tanınan sürenin 3 Kasım’da dolacağını anımsatarak, şöyle devam etti: ‘‘Tebligatlarlara itirazlarda bulunuyoruz. Tapu sahibi olarak 226 kişi var. Ümraniye AKP İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ‘Gelin oturup görüşelim’ diyor. Böyle bir kentsel dönüşüm istemiyoruz. Sözleşmeyi onaylayan, ancak pişman olup itiraz eden çok sayıda kişi var. Şimdi 3 Kasım’da belki kimseyi evden çıkartmayacaklar ve ‘rahat olun’ imajı çizeceler ama sonrasında ‘itiraz etmediniz’ diyerek herşeyi kabul etmiş sayarak insanları evinden çıkaracaklar. 6 aydır bu işlerle uğraşıyorum. Sanat yönetmeniyim, işimi gücümü bıraktım mücadele ediyorum. Buradaki direniş birilerini rahatsız etmiş olacak ki geçen haftalarda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yuhalandığı videodan olsa gerek sosyal medya hesabımızı bile kapattılar. Yılmayacağız, mücadeleye devam.’’

Muhammed Yakıt

ZOR DURUMDAYIZ

Muhamet Yakıt adlı mahalleli ise şunları söyledi:

‘‘İmzalatılmak istenen muvafakatnamede kaç tane bağımsız birimden oluştuğu, hak sahiplerinin dairelerinin nerede olacağı gibi projeye dair en ufak bir detay bulunmuyor. Ne kadar borçlanacağımız belli değil. Ayrıca sözleşmeye göre ‘bağımsız bir denetleme kuruluşu gelecek, proje bittikten sonra bir rakam belirlenecek. Ona göre ödeme yapılacak’ deniyor. Burada bir mağduriyet yaşamaktan korkuyoruz. Borçlanılacak kısım, inşaat maliyeti değil satış bedeli üzerinden olacak. Biz hak sahiplerinin talebi ise şu yönde: Bizim borçlandığımız kısım inşaat maliyetinden olmalı. Bir diğer sorun da işi kimin yapacağı belli değil. Bize ‘bakanlık personeli gelecek sizinle görüşecek’ denildi, görüşmeye gittik. Görüştüğümüz arkadaş bakanlık personeli değil, bir mühendislik firmasının çalışanıydı. Bir diğer sorun da kira yardımı konusu. 48 ay için 5.500 TL’lik bir kira yardımından bahsediliyor. Şu an 25.000-30.000 liradan aşağı kiralık ev bulmak imkânsız. Burada birçok emekli, 12.000 -15.000 lira emekli maaş ile geçiniyor. 5.500 lira kira yardımı ve bu maaşlarla, bu kiralarla nasıl geçinilecek, üstelik evler 48 ayda bitmezse kalan yılların kirasını nasıl ödeyecek? Yani ucu karanlık bir tünele giriyoruz. Dozer bile gelse evimi başıma yıksa çıkmayacağız. Çok büyük bir belirsizlik ve ciddi bir rant dönüyor.’’

Necati Hızar

45 yıldır aynı mahallede yaşadığını söyleyen Necati Hızar ise ‘‘Çocukluğum burada geçti. 2,5 sene evvel kentsel dönüşüm yapılacak diye bir sözleşme yapıldı. Buna ‘Evet’ dedik. O zamanki şartlara göre çok güzeldi. Şimdi tekrar bir sözleşme yapıldı. Fakat bu sözleşmede bizi kandırılarak, tehditlerle imzalar toplandı. Okuma yazma bilmeyen yaşlı büyüklerimiz var. Parmak basarak imzalar alındı. Ne zaman evler teslim edecek, nasıl olacak, ne zaman bitecek hiçbir şey. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok zor durumdayız’’ diyerek tepki gösterdi.