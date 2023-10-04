Tunus Başbakanı Haşşani ilk yurt dışı ziyareti çerçevesinde Cezayir’e geldi

Tunus Başbakanı Ahmed el-Haşşani, ilk yurt dışı ziyaretini Cezayir'e gerçekleştirdi.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus Başbakanı Haşşani'nin iki günlük resmi ziyaret için Cezayir'e geldiği belirtildi.

Huvvari Bumedyen Havalimanı'na akşam saatlerinde ulaşan Haşşani’yi, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman'ın karşıladığı ifade edilen açıklamada, Haşşani'nin üst düzey bir heyetle Büyük Cezayir-Tunus Ortak İşbirliği Komitesi'nin 22’nci toplantısı çerçevesinde ülkeye geldiğine dikkat çekildi.

Başbakan Bin Abdurrahman ile Tunuslu mevkidaşı Haşşani'nin, Cezayir-Tunus Ekonomi Forumu çalışmalarının resmi açılışına da katılacağı kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 2 Ağustos’ta Necla Buden Ramazan’ın yerine başbakan olarak atanan Haşşani, ilk yurt dışı ziyaretini, bu programlar vesilesiyle Cezayir’e gerçekleştirmiş oldu.

Büyük Cezayir-Tunus Ortak İşbirliği Komitesi'nin 21’inci toplantısı, eski Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid ile eski Cezayir Başbakanı Abdulmalik Sellal başkanlığında 9 Mart 2017’de Tunus’ta gerçekleştirilmişti.