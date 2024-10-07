Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yüzde 90,69 oyla tekrar seçildi

Tunus’ta, Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 90,69 oy oranı ile kazandı.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüzde 28,8 olduğunu belirtti.

Tunus İşçi Partisi, Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti tarafından 4 Ekim’de düzenlenen ortak basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçimlerinin "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" gerekçesiyle boykot edilmesi kararının alındığı duyurmuştu.