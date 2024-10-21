Tunus Cumhurbaşkanı Said, ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için yemin etti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Tunus Halk Meclisi'nde yapılan oturumda yemin ederek ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Said için parlamentoda düzenlenen yemin töreni Tunus resmi televizyonunda canlı yayımlandı.

Yemin töreni için düzenlenen oturumda, Cumhurbaşkanı Said, yemin ederek ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için resmi olarak göreve başladı.

Yemin ardından konuşan Said, “Tunus halkı 6 Ekim’de (cumhurbaşkanlığı seçimlerinde) özgürce kararını verdi. Tunus halkı, tüm zorlukları ortadan kaldıracak ulusal kurtuluş yolunu tamamlamaya karar verdi. Yüzleşmeye çalışacağımız en büyük zorluklardan biri işsizlik, özellikle gençler için yeni bir yol açmalıyız.” dedi.