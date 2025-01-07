Tunus'ta 20 bine yakın sözleşmeli öğretmen süresiz grevde

Tunus'ta ilkokul, ortaokul ve liselerde sözleşmeli görev yapan yaklaşık 20 bin öğretmen, kadroya geçmeleri ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle süresiz iş bırakma eylemi başlattı.

Tunus Sözleşmeli Öğretmenler Ulusal Koordinatörü Malik el-İyari, yaptığı açıklamada, 6 Ocak Pazartesi günü itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde greve gittiklerini söyledi.

Sözleşmelilerin kadroya geçmesinin yanı sıra diğer birçok sosyal talepleri bulunduğunu dile getiren İyari, "İlkokullarda 6 bin, ortaokul ve liselerde ise 14 bin 261 sözleşmeli öğretmen iş bırakma eylemi başlattı" dedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in sözleşmeli öğretmenlerin 6 grup halinde kadroya geçecekleri yönünde karar duyurduğunu hatırlatan İyari, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim Bakanlığı hala bu kararı uygulayacak adım atmadı. Sözleşmeli öğretmenler ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladığından beri ne çalışmalarının karşılığını ne de sağlık sigortasından yararlanabildiler. Eğitim Bakanlığı taleplerimizi karşılayıncaya kadar greve devam edeceğiz."

YÜZDE 90'I İŞE GİTMEDİ

Grevin ilk gününde sözleşmeli öğretmenlerin yüzde 90 oranında işe gitmediğini aktaran İyari, Eğitim Bakanlığından henüz hiçbir tepki almadıklarını ifade etti.

Tunus makamlarının resmi verilerine göre, ülkede ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 1 milyon 356 bin 630 öğrenci bulunuyor.