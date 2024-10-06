Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sürüyor

Tunus’ta cumhurbaşkanlığı seçimi için yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu başkanı Faruk Buasker, düzenlediği basın toplantısında, yerel saatle 13.00’e kadar seçimlere katılım oranının yüzde 14,16 olarak kaydedildiğini belirtti.

Yurt dışı ve yurt içi toplam 9 milyon 753 bin 217 seçmenden 1 milyon 381 bin 176 seçmenin oy kullandığını aktaran Buasker, yurt dışındaki katılım oranının yüzde 10, yurt içinde seçimlere katılım oranının ise yüzde 14,5 olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi yerel saatle 18.00’e kadar devam edecek.