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Tunus'ta deprem

Tunus'ta 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ve kayıplara neden olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Dünya
  • 03.02.2025 16:33
  • Giriş: 03.02.2025 16:33
  • Güncelleme: 03.02.2025 16:36
Kaynak: AA
Tunus'ta deprem
Fotoğraf: AA

Tunus'un orta kesimindeki Sidi Buzeyd vilayetinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 10.45'te merkez üssü Meknasi ilçesinin doğusu olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Açıklamada, depremin derinliği ve kayıplara neden olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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