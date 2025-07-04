Tunus'ta doktorlar, 3 gün süren grevin ardından eylemlerine son verdi

Tunus'ta "genç doktorların" maddi ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı ve 3 gün süren grevlerine son verdiği bildirildi.

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Mustafa el-Fercani ile 7 bin doktor ve tıp öğrencisinin üyesi olduğu Genç Doktorlar Örgütü temsilcileri bakanlıkta toplantı yaptı.

Toplantıda grev kararı alan Genç Doktorlar Örgütü'nün taleplerinin bazılarının karşılandığı ve 3 gün süren grevin sona erdiği belirtildi.

"SAYGI VE DEĞER VERİLMESİ" TAVSİYESİ

Bakan Fercani, Genç Doktorlar Örgütü ile yapılan görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "sağlık çalışanlarına saygı gösterilmesi ve değer verilmesi" yönündeki tavsiyesi doğrultusunda bazı taleplerin karşılandığını ifade etti.

Açıklamada, Genç Doktorlar Örgütü'nün hangi taleplerinin karşılandığı konusunda ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Tunus'ta 7 bin doktor ve tıp öğrencisinin üyesi olduğu belirtilen Genç Doktorlar Örgütü de "sorunların ele alınarak krizin çözümünde olumlu rol oynaması" sebebiyle Sağlık Bakanına teşekkür etti.

3 BİN DOKTOR ÜLKEYİ TERK ETMİŞTİ

Genç Doktorlar Örgütü Sendikası Başkanı Rim Gaşşam, daha önce yaptığı bir açıklamada, 2022'den sonra 3 bin doktorun ülkeyi terk ettiğini ve ülkedeki sağlık hizmetlerinin senede yaklaşık 1000 doktordan mahrum kaldığı ifade etmişti.