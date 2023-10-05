Tunus'ta muhalefetteki Özgür Anayasa Partisi lideri Musi için tutuklama kararı
Tunus'ta dün gözaltına alınan muhalefetteki Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musi hakkında tutuklama kararı verildi.
Partinin siyasi büro üyesi Ali et-Tayaşi, konuya ilişkin Facebook sayfasından yazılı bir açıklama yaptı.
Tunus Asliye Mahkemesi soruşturma hakiminin Musi hakkında tutuklama emri çıkardığını belirten Tayaşi, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.
Bazı partililer, hakimin tutuklama kararına karşı Musi'ye destek için mahkeme önünde toplandı.
Musi'nin avukatı, dün müvekkilinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede sistem değişikliğinin yolunu açan 25 Temmuz 2021’de aldığı "olağanüstü kararlarını" destekleyen Musi, sonraki süreçte siyasi partilere yönelik tutumundan dolayı Said'e karşı cephe almıştı.