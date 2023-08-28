Tunus'ta orman yangınlarının yaşandığı bölgelerden 26 aile tahliye edildi

Tunus'un Cezayir sınırındaki Cendube vilayetinde çıkan orman yangınları nedeniyle 26 aile bölgeden tahliye edildi.

Cendube Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vilayetteki ormanlarda eş zamanlı olarak 3 noktada yangın çıktığı belirtildi.

Bölge sakini 15 ailenin ve hayvanlarının tahliye edildiği, yangının diğer alanlara sıçramaması için Arkub er-Reyhan bölgesinde itfaiye araçlarıyla savunma hattı kurulduğu ifade edilen açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Cendube'nin Fernana bölgesinden de 11 ailenin tahliye edildiği aktarıldı.