Tunus'ta orman yangınlarının yaşandığı bölgelerden 26 aile tahliye edildi
Kaynak: AA
Tunus'un Cezayir sınırındaki Cendube vilayetinde çıkan orman yangınları nedeniyle 26 aile bölgeden tahliye edildi.
Cendube Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vilayetteki ormanlarda eş zamanlı olarak 3 noktada yangın çıktığı belirtildi.
Bölge sakini 15 ailenin ve hayvanlarının tahliye edildiği, yangının diğer alanlara sıçramaması için Arkub er-Reyhan bölgesinde itfaiye araçlarıyla savunma hattı kurulduğu ifade edilen açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.
Cendube'nin Fernana bölgesinden de 11 ailenin tahliye edildiği aktarıldı.