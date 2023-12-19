Tunus Ulusal Barosu, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açmaya hazırlanıyor

Tunus Ulusal Baro Başkanı Hatem Mazio, Arap Avukatlar Birliği ile beraber İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırılarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması için dava açacaklarını söyledi.

Tunus Ulusal Baro Başkanı Mazio, başkent Tunus’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birkaç ülkeden yaklaşık 300 avukatın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açtığına dikkat çeken Mazio, “Bu şikayetin, Roma Sözleşmesi'ne göre savaş suçu oluşturan soykırım, ırkçılık, zorla yerinden etme, sivillerin kuşatılması, gıda ve sağlık malzemelerinin engellenmesi suçlarıyla da ilgili mağdurların ifadelerinin ardından yapıldığını” söyledi.