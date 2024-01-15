Tunuslu golcü Motez Nourani, Adana Demirspor’da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor, Tunuslu golcü Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır” denildi.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Süper Lig’de bazı takımların 3 dönem transfer yasağı aldığına dair çıkan haberlere Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sancak, "Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar” ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Tunuslu futbolcu bu sezon Tataouine formasıyla 9 resmi maça çıktı.