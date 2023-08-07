Tunus’ta batan göçmen teknesinde ölü sayısı 11’e yükseldi

Tunus’un Kerkennah adası açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 11’e yükseldi.

Tunus’un Sfax limanı yakınlarındaki Kerkennah adası açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 11’e yükselirken, 42 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.

Sahraaltı Afrika bölgesinden olduğu açıklanan teknedeki göçmenler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus, bu yıl rekor bir göç dalgasıyla ve Sahraaltı Afrika’dan İtalya kıyılarına giden göçmen teknelerinin sık sık batmasıyla gündeme gelirken, Avrupa’da daha iyi bir yaşam için Afrika ve Orta Doğu’daki yoksulluk ve çatışmalardan kaçan insanlar için bölgenin ana çıkış noktası olarak görülüyor.