Tunus’ta cezaevinde açlık grevi yapan eski Adalet Bakanı, hastaneye kaldırıldı

Tunus'ta, açlık grevindeki eski Adalet Bakanı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin el-Bahiri, hastaneye kaldırıldı.

Bahiri’nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi, sosyal medya hesabından Bahiri’nin durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

Müvekkilinin 18 gün önce tutuklu yargılanmasını protesto için başladığı açlık grevinin etkilerinden dolayı, başkent Tunus’taki Rabıta Hastanesinin yoğun bakım servisine kaldırıldığını aktaran Şuaybi, Bahiri’nin "temel hakları savunduğu için" tutuklu yargılandığını ifade etti.

Bahiri'nin Şubat 2023'te tutuklandığı sırada yaşanan arbededen dolayı yaralandığını hatırlatan Şuaybi, Bahiri’yi gözaltına alan emniyet görevlileri hakkında dava açıldığını da kaydetti.

- Bahiri, Şubat 2023’ten bu yana tutuklu yargılanıyor

“Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak” suçlamasıyla 15 Şubat 2023’ten bu yana cezaevinde olan 64 yaşındaki Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Bahiri, Adalet Bakanlığı yaptığı sırada, terörle ilişkisi olan yabancılara Tunus vatandaşlığı verdiği iddiasıyla 31 Aralık 2021’den bu yana yargılanıyordu.

Öte yandan, Tunus Terörle Mücadele Adli Merkezi Sözcüsü Hanan Gaddas tarafından 20 Aralık 2023’te yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Adli Merkezi’nde görev yapan soruşturma hakimi, eski Adalet Bakanı Nureddin el-Bahiri hakkında uluslararası terör olaylarına karışan yabancılara Tunus vatandaşlığı verme suçlamasından dolayı ikinci bir tutuklama kararı verdiğini duyurmuştu.