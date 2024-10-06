Tunus’ta cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

Tunus'ta 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelinde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00' de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek.

Yurt dışında 59 ülkede 4 Ekim'de başlayan oy verme işlemi de bugün sona erecek.

9 milyonun üzerinde kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunus'ta, cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisi'nden milletvekili olarak başlayan iş insanı Ayaşi Zamal yarışıyor.