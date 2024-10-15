Tunus’ta İsrail’in saldırılarına maruz kalan Lübnan ve Filistin için dayanışma gösterisi düzenlendi

Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonunun çağrısıyla başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi’nde gösteri düzenlendi.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşları (STK) destek verdiği eylemde, “Kahrolsun Siyonizm”, “Tek çözüm direniş”, “Milyarlık milletin utancı” pankartları açan göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdı.

Gösteride, İsrail’in Gazze Şeridi’ne ve Lübnan’a yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail bayrağı yakıldı.

Normalleşmeyle (İsrail ile) Mücadele İçin Tunus Şebekesi üyesi Selahaddin el-Masri AA muhabirine yaptığı açıklamada, sloganlarının “Filistin’i yalnız bırakmayacağız” olduğunu söyledi.

Uluslararası kamuoyunun ve Arap halkının İsrail saldırılarına karşı tetikte ve sürekli meydanlarda olması için çaba sarf ettiklerini belirten Masri, “Amerika, İsrail ve müttefiklerinin işlediği suçları ve soykırımı normalleştirme girişimleri başarıya ulaşamayacak. Filistin ve Lübnan halklarının kararlılı duruşunu desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tunus’ta İsrail’in geçen yıl Ekim ayında başlattığı saldırılarının ardından Tunus’ta yüzlerce Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.