Tunus’ta "kara para aklama" suçlaması: Muhalif lider Mirayah gözaltına alındı
Tunus'ta Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine başlatılan “kara para aklama” soruşturması kapsamında muhalefetteki Cumhuriyetçi Halk Birlik Partisi lideri Lutfi Mirayah gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Tunus’ta muhalefetteki Cumhuriyetçi Halk Birlik Partisi lideri Lutfi Mirayah'ın “kara para aklama” suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Tunus medyasında yayımlanan haberlere göre, Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine başlatılan “kara para aklama” soruşturması kapsamında Mirayah için gözaltı kararı çıkarıldı.
Mirayah, başkent Tunus’un güneyinde yer alan Nabel kentinde gözaltına alındı.
CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIK AÇIKLAMASI
Muhalif lider, nisan ayında sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ekim ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını duyurmuştu.