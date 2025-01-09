Tüp fiyatlarına 10 günde ikinci zam

12 kilogramlık mutfak tüplerine son 10 günde iki kez zam yapıldı.

31 Aralık 2024'te 895 liradan 902 liraya çıkan 12 kilogramlık tüp fiyatları bugünden (9 Ocak Perşembe) itibaren 63 lira zamla 965 liraya satılacak.

Tüp fiyatlarına 2024 yılında 19 kez zam gelmişti.

2024 yılının ilk zammıyla 3 Ocak'ta 610 liradan satılan tüp fiyatlarına 1 yılda yüzde 58,2 zam gelmiş oldu.

Doğalgaz ulaşımı olmayan evler için temel ihtiyaçların başında gelen tüp fiyatlarının 10 yıllık değişimi şu şekilde:

1 Ocak 2015: 65,5 TL

1 Ocak 2016: 74 TL

1 Ocak 2017: 81 TL

1 Ocak 2018: 93,5 TL

1 Ocak 2019: 99 TL

1 Ocak 2020: 119,5 TL

1 Ocak 2021: 122 TL

1 Ocak 2022: 238 TL

1 Ocak 2023: 334 TL

1 Ocak 2024: 590 TL

1 Ocak 2025: 902 TL

9 Ocak 2025: 965 TL