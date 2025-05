Tüpraş, 500 Milyon Dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında planladığı yatırımların finansmanı ve fonlama kaynaklarını çeşitlendirme hedefi doğrultusunda 500 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, emisyon azaltımı ve sürdürülebilirlik kriterleriyle uyumlu olarak yapılandırılan kredi; Bank of America Europe DAC, ING Bank N.V., First Abu Dhabi Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, MUFG Bank, Ltd., Citibank N.A. ADGM Branch ve Societe Generale tarafından sağlanacak. Komisyonlar dahil toplam maliyeti SOFR (Teminatlı Gecelik Finansman Oranı) + %2,25 olan kredi, 5 yıl vadeli olarak düzenlendi.

Kredinin ilk 2,5 yılı anapara geri ödemesiz olarak planlanırken, faiz ödemeleri 6 ayda bir gerçekleştirilecek. Bu finansman, Tüpraş’ın sürdürülebilir büyüme stratejileri ve çevresel taahhütleriyle uyumlu yatırımlara kaynak sağlayacak.